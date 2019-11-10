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Siirtli öğrencilerden 10 Kasım'a özel sergi

Siirt Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle hazırladıkları özel illüstrasyon çalışmalarını sergiledi.

10.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:33Siirtli öğrencilerden 10 Kasım'a özel sergi
Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle hazırladıkları özel illüstrasyon çalışmalarını sergiledi.

Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel eserler okulun giriş bölümünde sergilendi. Öğrencilerin Atatürk'e olan sevgilerini kağıda dökerek hazırladıkları illüstrasyon çalışmalarının gurur verici olduğunu belirten okulun resim öğretmeni Gülşan Saytekin, öğrencilerin hazırladıkları resim çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Saytekin, "Dersimizin amacı öğrencilerimize farklı bakış açılarını genişletebilmek, özellikle sanata karşı bir ön yargı olsa da bunu öğrencilere farkındalık oluşturarak Atatürk konulu bir sergi açtık. Burada genelde guaş boya çalışması Atatürk'ün sözleri ile ilgili silüet resimleri yaptık. Öğrencilerimiz bunu yaparken büyük bir zevk aldılar. Sergi sonunda bakıldığında yeteneklerinin farkına vardılar. Bazı öğrencilerimizden ben bu kadar yetenekli miydim sorularını aldık. Bunu da sergi ile göstererek amacımıza ulaşmış olduk. Atatürk'e sevgimizi saygımızı bu şekilde ifade edebildik öğrencilerimiz de sergi sonunda mutlu oldular, bizler için de çok güzel bir anı oldu" dedi.

11. sınıf öğrencilerinden Berçem Kapazan ise, "Bu çalışmayı yaparken Atartürk'ün özdeyişlerini, İstiklal Marşı'nı ve gençliğe hitabeyi siluetle bütünleştirmeye çalıştık. Böyle yaparak geçmişle ilgili bilgi sahibi olduk. Kendimizi çok iyi hissettik" diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ömer Can Saraçoğlu adlı öğrenci ise, "Bu resmi yaparken Atatürk'ün sözlerini özdeyişlerini silüete getirdik. Bunları biz pilot kalemlerle yaptık. Pilot kalemle yaptık ki silinmesin derler ya söz uçar yazı kalır diye ondan dolayı biz bunları tükenmez kalemle yaptık. Çalışmamız, Atatürk'ün sözleri ve özdeyişlerinden oluşuyor" şeklinde konuştu. - SİİRT

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, 10 Kasım, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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