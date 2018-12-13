Siirtli Öğrencilerden Gazze Duyarlılığı

Siirt
Şehit Polis
Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencileri, Gazze
yararına yürütülen yardım çalışması başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile İHH İnsani Yardım Vakfı
iş birliğiyle öğrencilerin sosyal sorumluluk ve insani yardım bilinci kazanması amacıyla saldırıların yaşandığı Gazze'deki mağdur halka destek olmak yardım çalışması başlatıldı.
Çalışma kapsamında öğrenciler, harçlıklarıyla aldığı meyve ve sebzeleri okulda satışa sundu. Okul Müdürü
Abbas Balcı
, öğrencilerin güzel bir etkinlikte bir araya geldiğini söyledi.
Öğrencilerin okulda "Dürüstlük manavı" açmak istediklerini belirten Balcı, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz biriktirdikleri harçlıklarıyla meyve ve sebze satın aldı. Okulda küçük bir manav açtılar. Hem kendileri, hem de veliler satışa sunulan meyve ve sebzeleri satın aldı. Öğrencilerimiz açılan kermese yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerimize, ailelerimize ve okul yönetimlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."
Öğrencilerden Muhammed Zekeriya Sıtkı da "Gazzeli kardeşlerimiz için alışveriş yaptık. Allah onların yardımcısı olsun." dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:09