Siirtspor Deplasmanda 3 Puan Aldı

TFF
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Gurup'ta mücadele eden Siirt
İl Özel İdarespor, deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 2-1 mağlup etti.
Bingöl Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 25. dakikada Siirt İl Özel İderesporlu Jasmin'in ve 12 Bingölspor'dan Yunus'un 26. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.
Maçın ikinci yarısında etkili oynayan Siirt İl Özel İdarespor, 78. dakikada Jasmin'in attığı golle maçı 2-1 kazandı. Siirtspor
bu skorla puanını 21'e çıkardı. - SİİRT
Siirtspor,Türkiye Futbol Federasyonu,Siirt
25 Kasım 2018 Pazar 17:59