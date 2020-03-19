Sık ameliyat geçirenler, sağlık çalışanları Latex Alerjisi riski altındadır!

Latex Alerjisi Nedir?

Latexdiğer bir ifade ile kauçuk, Güney Amerika ve Afrika da yetişen bir ağaçtan elde edilen sıvı olup,sağlam, elastik ve dayanıklı yapısı nedeniyle günümüz de hayatın her alanında kullanılmaktadır. Latex alerjisi latex protein artıkları içeren ürünlere deri, mukoza ve solunum yolu ile maruziyet sonrası gelişmektedir. Latex;alerjik temas dermatiti, astım, saman nezlesi, alerjik şok ve latex-meyve sendromu olarak adlandırılan alerjik hastalıklara neden olabilmektedir. Latex-besin sendromu; latex ve avokado, kestane, muz, kivi gibi meyvelerin yapısal benzerliği nedeniyle ortaya çıkan çapraz reaksiyon nedeniyle görülmektedir. Latex alerjisi olan bireyler bu meyveleri tükettiklerinde ağızda kaşıntı, tüm vücutta kurdeşen, dil ve dudak şişmesi,bulantı, kusma gibi yakınmalar yaşayabilmektedir. Sağlık çalışanları, kuaförler, kauçuk işleyen fabrika işçileri ve çok sayıda ameliyat geçiren doğumsal anomalili çocuklar latex maruziyetinin fazla olması nedeniyle latex alerjisi açısından risk altındadır. Özellikle omurilik kanalının tamamen kapanmadığı doğumsal bir anomali olan"Spina Bifida" tanısı olan çocuk hastalarda latex alerjisi daha sık görülmektedir.Sağlık çalışanları arasında latex alerjisi açısından en riskli grup da hemşireler ve anestezi hekimleri yer almaktadır. Latex alerjisinin tanısını koymada risk faktörlerinin varlığını da araştıran detaylı bir öykü ve fizik muayenenin yanısıra deriden ve kandan yapılabilen alerji testleri ve latex karşılaşma testleri kullanılmaktadır. Latex alerjisi şüphesi olan çocuk hastaların tanı, latex içeren tıbbi ve gündelik malzemeler hakkında bilgilendirilme, hasta eğitimive tedavi için Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanına başvurmalarıgerekmektedir.

Kaynak: Bültenler