Şair, çevirmen, yayıncı, ressam, yayıncı ve grafik tasarımcı Sait Maden
'in hayatı belgesel oldu.
Belgeselin yönetmeni Miraç Güldoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, "Şık Derviş" olarak tanımlanan ve 2013'te vefat eden Maden'in hayatını konula alan belgeselde, sanatçının özellikle grafik tasarımcı yönünün ortaya çıkarılması amaçlandı.
Biyografi türünde 60 dakikalık "Sait Maden, Şık Derviş" adlı belgeselde, Sait Maden'in yas¸amı ve c¸evresine mercek tutularak, izleyenlere is¸ini tutkuyla yapan bir üreticinin, sadece kendi potansiyelini kullanarak, iz bırakan is¸lere imza atabilecegˆi ve fark yaratabilecegˆi ele alıyor.
Belgeselde, edebiyat du¨nyasına ve grafik tasarıma damgasını vurmus¸ Maden'i, yine bu alanda öne çıkan Aten Maden, Can Maden, Sarp Maden, O¨mer Durmaz, Osman Necmi Karaca, Dogˆan Hızlan, Cevat C¸apan, Feridun Andac¸, Yılmaz Aysan
, Emin Nedret İs¸li, Murat Dorkip, İlhan Bilge, Sadık Karamustafa
, Esen Karol, Murat Celep
, S¸evval Sam, Gu¨rbu¨z Dogˆan Eks¸iogˆlu, Mustafa Deliogˆlu, Allesandro Segalini ve Onur Yazıcıgil anlattı.
Belgesel, İzmir
Kısa Film Festivali
'nden sonra İstype Mono (Uluslararası Tipografi Etkinliği) kapsamında SALT Beyoğlu
Oditoryumu'nda yarın akşam gösterilecek. Belgesel daha sonra da 2019 boyunca Türkiye
'nin farklı illerinde gösterilecek.
"Hocaya vefa borcu"
Kendi de grafik tasarımcısı olan belgeselin yönetmeni Miraç Güldoğan, amacının şair, c¸evirmen, ressam, yayıncı ve grafik tasarımcısı Sait Maden'in, grafik tasarımcısı yönünü ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.
Maden'in öğrencisi olan Miraç Güldoğan, "Hocamdı, meslek büyüğümdü. Değerinin bilinmesi ve vefa borcumu ödemek adına böyle bir girişimde bulundum. İnsanların böyle değerleri bilmesi ve tanıması lazım. Kendisine Cemal Süreyya
'Şık Derviş' derdi. Bu nedenle belgeselin adını 'Sait Maden, S¸ık Dervis¸' belgeseli koyduk." ifadelerini kullandı.
Sait Maden
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:15