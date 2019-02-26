Şık Giyimi Lideri: Mambo Couture

Beyrut, Lübnan doğumlu olan Mambo Couture firma sahibi Doktor Maher Ghalayini, İşte İşimiz ekibin sorularını çevirmen Ali Abaut vasıtasıyla cevapladı.

Doktor Maher Ghalayini, "Mambo Couture tasarımcı olarak yoluma devam ediyorum. Ekonomi alanında doktoram var. Firmamızın temelleri80 yıl önce atıldı dedemiz tarafından atıldı. Onlar kumaş üzerine sektöre giriş yaptılar. Bizde bunu daha farklı bir noktaya taşıdık ve müşterilerimizin beğenisine sunduk. 30 senedir abiye yapıyoruz ve bu alanda kendimizi ispat ettik." dedi.

HER ÜRÜNÜN KALİTELİSİ KULLANILIYOR

Maher Ghalayini, "Ürünlerimizin tasarımları Lübnanlı tasarımcılarla yapılıyor. Kaliteli taş ve kumaşlar kullanıyoruz üretim yaparken ve ona göre müşterinin beğenisine sunuyoruz. Dış pazarda payımızı büyütmek için çok fazla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER MÜŞTERİ AYRI BİR ÖNEME SAHİP"

Ghalayini, "Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Mambo Couture bizim için çok önemli ve onu tercih eden tüm müşteriler de bizim çok ayrı bir yere sahip. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. " diye konuştu.