Şikayet 5 yavru köpeği annesiz bıraktı

Şikayet 5 yavru köpeği annesiz bıraktıKöpekten korktuğu için belediye ekiplerine ihbarda bulunan vatandaş anne köpeğin kaybolmasına sebep olduAnnelerinin terk ettiği yetim yavrulara erkek köpek sahip çıktıHayvansever Nesrin Çiçek: "Bir anne şikayet etti, diğer anne yavrularını korumak için kaçtı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, parkta yavruları ile duran bir köpekten korktuğu için rahatsız olan ve alınması için belediye ekiplerinden yardım isteyen bir vatandaş, 5 yavru köpeğin annesiz kalmasına sebep oldu. Ömür mahallesinde bulunan bir parktaki sokak köpeği, 5 yavrusu ile birlikte Odunpazarı Belediyesi tarafından konulan köpek kulübesi çevresinde yaşıyordu. Bu durumdan şikayetçi olan bir vatandaş ise belediye yetkililerini arayarak, köpeklerin alınmasını talep etti. Bunun üzerine gelen ekipler, anneyi yakalayamayınca iğne atmak istedi. İğneden korkan anne yavrularını bırakarak kaçtı. Üç gündür anneyi arayan hayvanseverler, yavrulara kendi imkanları ile bakıyor. Yavruların bir tanesi hayvan sever tarafından sahiplenirken, diğer 4'ü hala parkta yaşıyor. Yavrulara bir erkek köpek sahip çıktı Yavruların parkta en büyük koruyucusu ise bir erkek köpek oldu. Aynı parkta yaşayan köpek, yavrulara anneleri gittikten sonra adeta sahip çıkıyor. Yanından ayırmadığı yavrularla zaman zaman da oyun oynayan köpek, belediye tarafından bırakılan yuvayı da onlarla paylaşıyor. Olayla ilgili konuşan hayvansever Nesrin Çiçek, şunları söyledi: "Yavruların birini sahiplendirdik. Parka çocuklarıyla beraber gelen ailelerden bir tanesinin belediyeye yaptığı şikayet üzerine ekipler anne köpeği almak için geliyor. Görgü tanıklarının söylediğine göre, ekipler geldikten sonra kement ile yakalayacakları söyleniyor. Fakat anne köpek uzaklaştığı zaman iğne atılıyor. Doz yeterli gelmediği için ikinci iğne atılıyor. O günden beri anne yok. Çocukları konusunda hassasiyet gösteren anneler 5 tane yavruyu annesiz bıraktılar. Ayrıca bir erkek köpek yavruları sahiplenmiş durumda. Biraz daha empati kuralım. Toplumla iç içe yaşayan sokak canlılarının zararlı olmadığını görüyoruz. Masum olanı koruma içgüdüsü sokak hayvanında varken bir annenin bir anneyi şikayet etmesi aslında burada 2 tane anne var. Kendi çocuğunu korumak için belediyeye şikayet eden bir anne ve kendi yavrusunu korumak için kaçan, yakalanmayan anne var. İğne ile büyük ihtimalle öldü. Çünkü bakım evinden anneye ulaşılamadığı söylendi. Şu anda 5 tane yetimimiz var. Dördü burada mevcut."

Kaynak: İHA