Şikayet İçin Polis Merkezine Gitti, Yılan Saldırdı

Tayland'da polis merkezine giren yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis merkezinin ön kapısından bekleme salonuna giren yılan, şikayetinin dinlenmesini bekleyen bir kişinin yanına yaklaşıyor.

YILANI GÖRÜR GÖRMEZ TEKMELEMEYE BAŞLADI

Yanına yaklaşan yılanı fark eden adam geri çekildiği anda yılan saldırıyor. Adam daha sonra yılanı tekmeleyip, kafasından yakalamayı başarıyor. Sesleri duyup gelen polis görevlisi, adama yılanı dışarı çıkarmasını işaret ediyor.

O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı