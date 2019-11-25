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Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

ŞANLIURFA'da telefonunu gasp ettiği arkadaşı Çiğdem Ç.'nin(16) üzerine benzin dökerek yakan ve polis tarafından gözaltına alınan Ahmet M., (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:52Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı

ŞANLIURFA'da telefonunu gasp ettiği arkadaşı Çiğdem Ç.'nin(16) üzerine benzin dökerek yakan ve polis tarafından gözaltına alınan Ahmet M., (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Kasım günü Müzesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'dan Şanlıurfa'ya akrabalarını ziyarete gelen Çiğdem Ç.'nin cep telefonu aynı mahallede yaşayan ve arkadaş olduğu Ahmet M., tarafından gasp edildi. Genç kız, daha sonra emniyete giderek cep telefonunu alan Ahmet M. hakkında şikayette bulundu. Şikayet edildiğini öğrenen Ahmet M., Çiğdem Ç.'den intikam almak için bir süre takip ettiği genç kızın üzerine benzin dökerek ateşe verdi.  Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, vücudunun çeşitleri yerlerinde ve yüzündü yanıklar oluştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Çiğdem Ç., memleketi Antalya'ya döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise genç kızın üzerine benzin döküp yaralamasına neden olan şüpheliyi yakalamak için kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Ahmet M., Karaköprü'de saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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