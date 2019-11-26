Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü

İZMİR'in Buca ilçesinde, Sevgi P. (48), bu sabah çıkan tartışmada eşi Yakup P. tarafından baltayla öldürüldü. Zanlı, polisi arayıp eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Sevgi P.'nin, bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olduğu, ancak daha sonra şikayetini geri aldığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Yakup P. ile eşi Sevgi P., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yakup P., aldığı baltayla Sevgi P.'ye vurdu. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, 155'i arayan Yakup P., eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Biri engelli dört çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve evlerinden sürekli tartışma seslerinin duyulduğu belirtildi.