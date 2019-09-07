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"Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti

Şike kumpası davasında yargılanan eski polis Ahmet Kalender "Ali Koç'a sesleniyorum, biz Fenerbahçe'yi yargılamadık şikecileri yargıladık. Eğer kendisini onlardan ayırmazsa, mesafe koymazsa onun da sonu farklı olmayacaktır." dedi.

07.09.2019 22:07

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili 11'i tutuklu 107 sanığın bulunduğu dava devam ediyor.

Duruşmalarda, kumpas kuranlar arasında yer alan eski polislerin savunmaları alınıyor.

Dün, savunması alınan eski polis Ahmet Kalender, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kalender, Fenerbahçe'nin eski başkanı ve şike kumpasında tutuklanan Aziz Yıldırım'ı örnek vererek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u tehdit etti.

"MESAFE KOYMAZSA ONUN DA SONU FARKLI OLMAYACAKTIR"

Kalender ifadesinde şunları söyledi:

"Ali Koç'a sesleniyorum, biz Fenerbahçe'yi yargılamadık şikecileri yargıladık. Eğer kendisini onlardan ayırmazsa, mesafe koymazsa onun da sonu farklı olmayacaktır."


Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Güncel

YORUMLAR (4)
BU NE: Kesin delili hiç bir zaman olmayan, karar verenlerin günümüzde vatan haini olarak yurt dışında yaşadığı, sözde siyah poşet ve Mini marka arabanın hiç ortaya çıkmadığı bir garip şike davası.
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BİR ZAMANLAR ANADOLU: Feneri aklama haberi şikeden geççççç!
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MERT: aziz yıldırımı devirmek için tv lerede boy gösteren imamoğlu, gün geliyor aziz yıldırım alaşşağı ediliyor yerine koç geliyor, sonra aynı koç imamoğlunun elinden tutup fb tribünlerine getiriyor. proje net bence. . . .
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GFB: YAPABİLİYORSAN BUYURUN EFENİM
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