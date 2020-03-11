Sıkı dostlar Nişantaşı'nda!
Eşi Tarık Ünlüoğlu'nu geçtiğimiz ekim ayında kaybederek büyük üzüntü yaşayan Gülenay Kalkan, zor günleri dostları sayesinde atlattı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Kalkan geçtiğimiz yıl eşini kaybettikten sonra sürekli yanından ayrılmayan aile dostları Arzum Onan'la Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Birlikte yürüyüşe çıkan ikiliden Gülenay Kalkan'ın kötü günleri yavaş yavaş atlattığı görüldü.
Keyifli bir şekilde sohbet ettikleri sırada görüntülendiklerini fark eden iki sıkı dost, basın mensuplarını selamlayarak yollarına devam etti.
Kaynak: Snob Magazin
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