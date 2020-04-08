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Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

08.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:12
Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti
Muğla 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
Menteşe ilçesinde, zabıta amirliğinden emekli olduktan sonra turizmle uğraşan Durmaz'ın can sıkıntısından tek başına tavla oynadığı anlar eşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Durmaz'ın eşinin, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi, paylaşıldı ve yorum aldı.
Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakit geçirmek için temizlik gibi ev işlerinde eşine yardım ettiğini söyledi.
Ev işleri bittikten sonra yeniden canının sıkılmaya başladığını belirten Durmaz, "Sonra 'Ne yapayım?' diye düşünüyorum. Televizyonu açıyorum, stres oluyorum. Belgesel falan izliyoruz. Derken aklıma böyle bir şey geldi. 'Hem hareket etmiş olurum.' diye düşündüm." dedi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili olumlu tepkiler aldığını anlatan Durmaz, bu durumun hoşuna gittiğini dile getirdi.
Herkese evde kalma çağrısı yapan Durmaz, "Evde çeşitli etkinlikler yapsınlar. Sırf televizyona bakmakla, oturmakla olmaz. Bazen böyle bir hareketlilik, esprili şeyler de güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Zabıta, Muğla, Güncel
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