Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti - MUĞLA

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.

08.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:30
Muğla 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
Menteşe ilçesinde zabıta amirliğinden emekli olduktan sonra turizmle uğraşan Durmaz'ın can sıkıntısından tek başına tavla oynadı anlar eşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Durmaz'ın eşinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi, paylaşıldı ve yorum aldı.
Durmaz, AA muhabirine, vakit geçirmek temizlik gibi ev işlerinde eşine yardım ettiğini söyledi.
Ev işleri bittikten sonra yeniden canının sıkılmaya başladığını belirten Durmaz "Sonra ne yapayım diye düşünüyorum. Televizyonu açıyorum, stres oluyorum. Belgesel falan izliyoruz. Derken aklıma böyle bir şey geldi. Hem hareket etmiş olurum diye düşündüm." dedi.
Sosyal medyada, paylaşılan görüntüsüyle ilgili olumlu tepkiler aldığını anlatan Durmaz, bu durumun hoşuna gittiğini dile getirdi.
Herkese evde kalma çağrısı yapan Durmaz, "Evde çeşitli etkinlikler yapsınlar. Sırf televizyona bakmakla, oturmakla olmaz. Bazen böyle bir hareketlilik, esprili şeyler de güzel oluyor." ifadelerini kullandı. Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti - MUĞLA

Kaynak: AA

Etiketler: Menteşe, Zabıta, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynayan kişinin görüntüleri ilgi çekti - MUĞLA - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası

Son Dakika Güncel Haberleri

20:55: Bakan Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile görüştü - Haber 20:55: Korona virüs nedeniyle can kaybı 812'ye yükseldi - Haber 20:54: İmamoğlu'na mail göndererek tehdit eden şüpheli yakalandı - Haber 20:54: "Patron" adlı tiyatro oyunu internetten canlı sahnelenecek - Haber 20:54: Sakarya'da gözetim süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu - Haber 20:27: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin