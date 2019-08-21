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Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

21.08.2019 11:50 Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Sivas'ın Suşehri ilçesi geçişi üzerinde bulunan Bostancık köyü yol ayrımında yaşandı. Kazada Erzincan'dan Tokat istikametine gitmekte olan S.C. yönetiminde ki 20 ACK 212 plakalı otomobil ile Bostancık köyü yolundan karayoluna girmek isteyen S.Y. yönetiminde ki 33 HC 114 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile S.Y. hasar gören araçta sıkıştı. S.Y., Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Ambulans ile kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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