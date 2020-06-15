Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu

Sivas'ta meydana gelen feci kazada sıkıştığı araçtan sağ çıkartılan 11 yaşındaki Furkan, ilk önce yakınlarının durumunu sordu.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kaza Sivas'ta Niksar yolu üzerinde bulunan Paşabahçe mesire alanının girişinde meydana geldi. Kazada N.Y. yönetimindeki 06 AFA 463 plakalı otomobil mesire alanından ana yola çıkmak isterken Yıldız Beldesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan A.T.Y. yönetimindeki 58 TR 235 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun çarptığı otomobil sürüklenerek hurdaya döndü. Aracın içerisinde sıkışan 4 kişi İtfaiye ekiplerinin çabası ile çıkartılarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

ÇEKTİĞİ ACILARA RAĞMEN ÖNCE YAKINLARINI SORDU

Sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkartılan 11 yaşındaki Furkan D., ilk önce araçta bulunan diğer yakınlarının durumunu sordu. Sağlık ekipleri Furkan'a yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Furkan'ı sakinleştirmek isteyen bir polis memuru ona büyüyünce ne olmak istediğini sorunca Furkan, "Polis" diyerek cevap verdi. Memur Furkan'a hastanede onu ziyaret edeceğine dair söz verdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Furkan D., S Y. ve M.D. ağır yaralanırken sürücü N.Y. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözetim altına alındı. Görgü şahitleri otomobilin yola kontrolsüz çıktığını, kamyonun ise hızlı olduğunu belirtti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.