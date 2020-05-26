Sıkıştığı duvar arasından kurtarılan "alaca sansar" tedaviye alındı

Tekirdağ'da koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar sıkıştığı duvar arasından kurtarılarak tedavi altına alındı.

26.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:55
Tekirdağ'da koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar sıkıştığı duvar arasından kurtarılarak tedavi altına alındı.
Çorlu ilçesinde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde duvarın arasında sıkışmış bir hayvan olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi ekipleri, alaca sansar olduğunu tespit ettikleri hayvanı sıkıştığı yerden çıkarttı.
Tedavi için veterinere götürülen alaca sansarın koruma altında bulunan bir tür olduğunu, en kısa zamanda yeniden doğaya salınacağını belirtildi. Sıkıştığı duvar arasından kurtarılan ’alaca sansar’ tedaviye alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
ABD komutanlığı, Libya’ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Haberler››Güncel››Sıkıştığı duvar arasından kurtarılan 'alaca sansar' tedaviye alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:50: Tüpçü, kısıtlamayı dinlemeyen çocukları polis sireni çalıp 'teslim olun' diyerek korkuttu - Haber 17:47: Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Haber 17:47: Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman'da sessizlik hakim - Haber 17:46: ARTVİN Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü - Haber 17:45: Havza Belediyesi kısıtlamada yoğun çalışma - Haber 17:40: Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kafasını kesti - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 15:49: ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı - Haberler