Sıkıştığı Yer Altı Çöp Konteynerinden İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49

Ataşehir'de, atık kağıt toplayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, düştüğü yer altı çöp konteynerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alına bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan yer altı çöp konteynerinden geri dönüşüm malzemesi toplayan kişi, dengesini kaybederek konteynerin içine düştü.Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.