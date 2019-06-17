17.06.2019 19:28
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Sikkeden yapılan kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı

Sikkeden yapılan kolye, tarihi eser kaçakçılarını yakalattı

Karabük'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük- Eflani kara yolu Yağlıca köyü yakınlarında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdukları aracın sürücüsünün davranışlarından şüphelenince üst araması gerçekleştirdi.
N.D'nin 2 adet tarihi sikkeyi kolye ucu olarak kullandığını fark eden ekipler, şahsı gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda da O.I, E.U. ve Y.E. yakalandı.
O.I'nın üst aramasında 151 adet tarihi sikke ve bir adet tarihi obje ele geçirildi.
Şüphelilerin karakoldaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Eflani, Karabük, Güncel

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