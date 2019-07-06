06.07.2019 01:28
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sikorsky, Aydan bebek için havalandı

Sikorsky, Aydan bebek için havalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter, solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olan Aydan bebek için havalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından, 36 haftalık iken dünyaya gelen Aydan Özgökçe bebeğin solunum rahatsızlığı, acil hipotermi ihtiyacı olduğu ve ilimizde bulunan hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman iline sevk talebi bildirildi. Bunun üzerine harekte geçen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteri, 112 Sağlık ekibinin refakatiyle birlikte Aydan bebeğin Batman iline sevki sağlandı. Aydan bebeğe ve ailesine Van Emniyet Müdürlüğü olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - VAN
Kaynak: İHA
Van Emniyet Müdürlüğü, Sikorsky Blackhawk, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:54   10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
02:17   Sarar soygununda sıcak gelişme
02:15   Sarar çiftini soyan 6 zanlı adliyeye sevk edildi
01:53   Mahalleli tacizcinin evini basıp eşyalarını sokakta ateşe verdi
01:51   Freni patlayan saman yüklü kamyon devrildi
01:49   Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı
01:46   Şişli'de metrobüs kazası: 2 yaralı