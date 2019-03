Şıktaşlı'dan 25 Bin Kadına Ücretsiz Sebze Bahçesi Sözü

Kaynak: İHA

Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, göreve gelir gelmez kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını belirterek, 25 bin kadına kullanabilecekleri 100'er metrekarelik sebze bahçeleri tahsis edeceklerinin sözünü verdi. Ayrıca Şıktaşlı, 17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracaklarını ifade etti.Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını merkez ilçe olan Şehzadeler ilçesinde sürdürdü. Güne Manisa Gazeteciler Cemiyeti ziyareti ile başlayan Şıktaşlı, daha sonra Karaköy'de esnaf ziyaretinde bulundu. Şıktaşlı, ardından Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan'ı ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ve CHP İl Başkanı Semih Balaban da eşlik etti.Engelliler için erişilebilir kent protokolünü imzaladıŞıktaşlı, ziyaret ettiği Altı Nokta Körler Derneği'nde Engelliler İçin Erişilebilir Kent Protokolü'nü imzaladı. Engelli dostu kent ve belediye başkanı olacağını taahhüt eden Şıktaşlı, "Tüm yurttaşlara eşit hizmet şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışına hayata geçirerek, engelli bireylerimizin hak ve özgürlüklerinin korunup iyileştirilmesi için somut adımlar atacağız. Kentsel hizmetlerin ve alt yapının planlanması süreçlerine engelli örgütlerinin katılımını ve temsil hakkını güvence altına almayı hedefliyorum. Bunun sözünü de veriyor ve gerçekleştirmek için de attığım imza ile taahhüt ediyorum" diye konuştu.25 bin kadına istihdamŞıktaşlı, yerel seçim mesaisini akşam saatlerinde gittiği Kuşlubahçe ve Barbaros mahallerinde sürdürdü. Burada vatandaşlara hitap eden Şıktaşlı, pozitif ayrımcılık yapacağı Manisalı kadınlara özel projelerini açıkladı. 25 bin kadına istihdam sağlayacaklarını belirten Şıktaşlı, "Kadınların yaşamın her alanında varlığını çok önemsiyorum. Kadın yaşama ne kadar çok dokunursa, özellikle de kadının üretime katkısı ne kadar artarsa; yaşam da, ekonomimiz de o kadar güçleniyor, zenginleşiyor. İşte, çalışan üreten kadınların artmasını tam da bu sebeple istiyorum. Çünkü girişimci, rekabetçi ve güçlü bir kent olma yolunda bir dönüşüme ihtiyacımız var. Biz büyükşehir belediyesinin gücünü toplumsal gelişiminin teminatı olan kadınlar için seferber edeceğiz. Kadınların iş yaşamındaki yerini güçlendirmek için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak belediyenin imkanlarını kadınların hizmetine sunacağız" diye konuştu."Kadınlar kooperatifleşecek"Şıktaşlı, şöyle devam etti: "Her yıl 5 bin kadına bir yıl boyunca kullanabileceği 100 metrekarelik bahçeleri büyükşehir belediyesi olarak tahsis edeceğiz. Bu sayede 5 yılda 25 bin kadına istihdam sağlamış olacağız. Bu projemiz 17 ilçemizdeki kadınları kapsayacak. Ayrıca kadınlarımızın birleşerek kooperatif oluşturmalarını da sağlayacağız. Kooperatifler kadınların eşitsizlik ve yoksullukla mücadelelerin de çok önemli bir rol oynar. Kooperatifle birlikte hareket eden kadınların elde ettikleri gelirlerle kooperatifin her yıl daha da büyümesinin önünü açarak daha sonra bu kooperatifin tüm ülkede ve yurt dışında markalaşmasına destek olacağız" diye konuştu."Kadınlara özel üretici pazarları kuracağız"17 ilçede kadınlara özel üretici pazarları kuracaklarını dile getiren Şıktaşlı, "Ana amacımız; kadınlarımızın ürettikleri aksesuar, giyim, ev tekstili, takı, oyuncak gibi çeşitli ürünleri, kuracağımız kadınlara özel üretici pazarlarında satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarıdır. Belediyemiz tüm bu iş için gerekli alt yapıyı da sağlayacağız. 'e-ticaret' Platformu kurarak Manisalı kadınların ürettikleri her türlü el emeği, göz nuru ürünleri Türkiye'nin her yerine kolayca satmalarını sağlayacağız. Kadınlar hem sosyal hem de ekonomik açıdan pek çok avantaj sağlayacak" diye konuştu. - MANİSA