Sıla, 'Ahmet' Dememek İçin Şarkının Sözlerini Değiştirdi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslar arası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahneye çıkan Sıla, izleyenleri adeta büyüledi.
"1 AY SONRA İLK KEZ BİRLİKTEYİM"
Sözcü'nün haberine göre; konserde açıklama yapan Sıla, "Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım" dedi.
"AHMET" DEMEMEK İÇİN ŞARKI SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Sıla, Ajda Pekkan'ın 1968 senesinde seslendirdiği 'Boş Vermişim Dünyaya' isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
AHMET KURAL'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI
Sıla, şarkı sözlerinde geçen 'Ahmet' ismini 'Rahmet' olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı.
Şarkının Sözleri;
Boş vermişim boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boş ver dünyaya
Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya
Sözcü,Ahmet Kural,Sıla
25 Kasım 2018 Pazar 15:50