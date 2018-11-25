25 Kasım 2018, 15:50
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Sıla, 'Ahmet' Dememek İçin Şarkının Sözlerini Değiştirdi

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. İlk kez Aile Hekimleri için Antalya'da sahneye çıkan Sıla, şarkı sözünde geçen "Ahmet" ismini ise "Rahmet" olarak değiştirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslar arası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahneye çıkan Sıla, izleyenleri adeta büyüledi.

"1 AY SONRA İLK KEZ BİRLİKTEYİM"

Sözcü'nün haberine göre; konserde açıklama yapan Sıla, "Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım" dedi.

"AHMET" DEMEMEK İÇİN ŞARKI SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sıla, Ajda Pekkan'ın 1968 senesinde seslendirdiği 'Boş Vermişim Dünyaya' isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

AHMET KURAL'A GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Sıla, şarkı sözlerinde geçen 'Ahmet' ismini 'Rahmet' olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı.

Şarkının Sözleri;

Boş vermişim boş vermişim

Boş vermişim dünyaya

Ağlamak istemiyorsan

Sen de boş ver dünyaya

Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya

Hepsi boş hepsi hülya

Bir gün hayat bitecek

Dersin görmüşüm rüya

Sözcü,Ahmet Kural,Sıla
25 Kasım 2018 Pazar 15:50



YORUMLAR (9)
SEDEF: Değiştirme yapacağina o şarkiyi söyleme,,amaç dikkat çekmekmi ?
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CAN: E önceden prova yaparken bu şarkının içinde ahmet geçtiğini farketmedi mi yani komik. Ahmeti Rahmet yapacağına binlerce şarkıdan bunu seçmeseydi değil mi? İşleri güçleri reklam. Bal gibi bunun haber yapılacağını bilip de gidip bunu söylemek...
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.: SILAYI SEVMEM AMA AHMET RAHMET GÜZEL UYMUŞ GÜLDÜM BAYA :D:D:D
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FENERBAHÇE: reise attığın twiti unutmadık sıla efendi. . . . .
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REKLAMCI : Madem öyle şarkıyı söyleme. Gündemden mı düştün Sıla?
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79 1
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