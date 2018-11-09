Sıla - Ahmet Kural Soruşturması Uzlaştırma Bürosunda

09 Kasım 2018 Cuma 17:21



09 Kasım 2018 Cuma 17:21

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma, savcılık tarafından Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Dosya kapsamında tarafların tek tek Uzlaştırma Bürosuna çağrılarak uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak. Tarafların uzlaşmayı kabul etmesi halinde takipsizlik kararı verilerek dosya kapanacak. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedikleri takdirde, yeninden savcılığa gönderilecek dosya kapsamında Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından iddianame düzenlenebilecek.(Yusuf Melikoğlu/İHA)