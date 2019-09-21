Sıla Antalya'da sevenleriyle buluştu

Sağanak yağışın neredeyse tüm yurtta etkili olduğu gün Antalya'da konser veren Sıla, "Şu an çok mutluyum. İstanbul'dan gelirken nasıl bir hava bıraktık. Antalya'da hava da siz de şahanesiniz. İyi akşamlar olsun, şifa olsun şarkılar, gönülden olsun" diyerek Antalya seyircisi ile birlikte unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sahneye ilk olarak kırmızı şık bir takım elbise ile çıkan Sıla, ikinci yarı ise konserine ışıl ışıl bir elbiseyle devam etti. saçlarının yeni stili de hayranları tarafından oldukça beğenilen Sıla, gece boyunca şarkıları, bitmeyen enerjisi ve şıklığıyla ile göz kamaştırdı.