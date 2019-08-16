Haberler» Magazin» Haber

Sıla, Bodrum'da sahne aldı

ŞARKICI Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu.

16.08.2019 11:13 Sıla, Bodrum'da sahne aldı
ŞARKICI Sıla, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu.
Uzun aradan sonra Bodrum'da hayranlarıyla buluşan Sıla, dolunay ışığı altında şarkılarını söyledi. Sesi, enerjisi ve kıyafetleriyle dikkat çeken Sıla, hayranlarının tezahüratlarına, "Sizler ışıl ışılsınız" diyerek karşılık verdi. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i seslendirdiği sırada Sıla'ya, daha önceki Bodrum konserinde olduğu gibi, zeybek oynayan minik bir efe de eşlik etti. Sahneye kabarık saçlarıyla çıkan Sıla'nın birbirinden güzel şarkıların seslendirdiği konser, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.



Bodrum, Sıla, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
12:34   Oyuncu Billur Kalkavan'dan olay yaratacak sözler: Çocuk hayatına bela sokmak demek
11:52   Dizi oyunculuğu ücretleri komik düzeyde
11:17   WhatsApp'ta grup kurmanın da bir adabı var
11:13   Sıla, Bodrum'da sahne aldı
08:47   Finali Kıbrıs'ta yaptı
08:00   Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu
07:33   Yakışıklı oyuncu Can Yaman ve rol arkadaşı Demet Özdemir'in aşkı belgelendi