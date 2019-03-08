Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sonrası Ahmet Kural'ın aksine basın açıklaması yapmayan Sıla, Avrupa turnesi kapsamında dün gece Brüksel'de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı.

DURUŞMA SONRASI SAHNEDE AYAKTA ALKIŞLANDI

Brüksel'de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak Sabır, Afitap parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı. Sıla'nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.

DURUŞMADA NE OLDU?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görüldü. Sıla'ya yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural, ilk duruşma için dün adliyeye geldi.

Ünlü oyuncunun ardından Sıla da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı. İkili ayrılık nedenleri ve olay gecesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İfadelerdeki Okan Can Yantır ve 'kanlı gömlek' detayları dikkat çekti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: DHA