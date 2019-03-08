08 Mart 2019, 10:21
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Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı

Şiddet, tehdit ve hakaret gerekçesiyle Ahmet Kural'dan şikayetçi olan Sıla, dün gerçekleşen duruşma sonrası akşam Brüksel'de Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sonrası Ahmet Kural'ın aksine basın açıklaması yapmayan Sıla, Avrupa turnesi kapsamında dün gece Brüksel'de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı.

DURUŞMA SONRASI SAHNEDE AYAKTA ALKIŞLANDI

Brüksel'de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak Sabır, Afitap parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı. Sıla'nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.

DURUŞMADA NE OLDU?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görüldü. Sıla'ya yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural, ilk duruşma için dün adliyeye geldi.

Ünlü oyuncunun ardından Sıla da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı. İkili ayrılık nedenleri ve olay gecesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İfadelerdeki Okan Can Yantır ve 'kanlı gömlek' detayları dikkat çekti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

Avrupa, Brüksel, Sıla, Magazin, Dünya
Kaynak: DHA


YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN: kadına şiddetin cezası hapis ise yalan söyleyen iftira atan ve adaleti yanıltarak erkeğin ceza almasını sağlayan kadının cezası da en az 5 yıl hapis olmalı, adalet kimsenin oyuncağı değil oyun mekanı değil, bir erkeğin hayatını karartmak için iftira atmak yalan söylemek bu kadar kolay olmamalı
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ADINIZI YAZIN: allah belanı versin
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........: ne yapıcaktı eve gidip yas mı tutacaktı hay allah ya tebrikler sılacım
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SİVRİDİL: Cengiz Özkan lar, Muharrem Temiz ler, Arif Sag lar, Mahsuni Serif ler, Musa Eroglu lar, Erdal Erzincan lar, Nurullah Akcayir lar, Sevcan Orhan lar, Elif Buse Digan lar, Guler Duman lar Canan Başkaya lar ve bunlar gibi pek cok gercek sanatcilar varken,bunlarin izinden giden nice yetenekli gencler varken Sila kizimizi kim dinler, ezbere bir eserinin ismini söyle deseler kac kisi soyleyebilir
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