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Sıla'dan Bodrum'da ikinci konser

BODRUM'da üst üste iki gece konser veren şarkıcı Sıla, Antik Tiyatro'yu dolduran hayranlarına güzel bir gece yaşattı.

17.08.2019 11:30 Sıla'dan Bodrum'da ikinci konser
BODRUM'da üst üste iki gece konser veren şarkıcı Sıla, Antik Tiyatro'yu dolduran hayranlarına güzel bir gece yaşattı.
Açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Sıla, eski yeni pek çok şarkısını seslendirdi. Sıla, konser boyunca keyifli ve enerjik halleriyle dikkat çekerken zaman zaman seyircilerle de sohbet etti. Konser öncesi başına gelen kazayı anlatan Sıla, "Aslında bu akşam için giymeyi planladığım başka bir elbise vardı, ancak kuliste üzerine yağ döküldü. Ne diyelim böyle çıksın nazarlar da gecemiz şahane geçsin" dedi. Sıla'ya Bodrum konserinde küçük bir çocuğun da bağırarak tezahüratta bulunması üzerine Sıla, "Son zamanlarda çocuklar beni izlemeye geliyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklar bana çok iyi geliyor" diye konuştu. Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkısı 'Zeybek'i söylerken Sıla'ya, daha önceki konserinde olduğu gibi zeybek oynayan minik bir efe eşlik etti. Şarkı ve zeybek performansı Antik Tiyatro'yu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.



Bodrum, Sıla, Güncel

Kaynak: DHA

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