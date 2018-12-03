03 Aralık 2018, 19:30
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Sıla'dan Sosyal Medya Uyarısı: İtibar Etmeyin!

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, ünlü şarkıcıdan sahte hesap uyarısı geldi.

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, ünlü şarkıcıdan sahte hesap uyarısı geldi.

İTİBAR ETMEYİN!

Müzik şirketi aracılığıyla bir açıklama yapan Sıla, kendisine ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan haber yapıldığını belirtti. Sıla açıklamasında "Değerli basın mensuplarının dikkatine; Medya organları bir süredir sanatçımız Sıla Gençoğlu'na ait olmayan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan alıntılar yapılarak, Sıla Gençoğlu'nun cümleleri gibi haberleştirmektedir. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek adına aşağıda Sıla Gençoğlu'nun tüm resmi sosyal medya hesaplarını belirtir, bu hesaplar dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kural,Sıla
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:30



YORUMLAR (6)
NZNZ: Su an tek dusuncem bulgur pilavi yaninda tursu
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SAHTE HESAPLARA İTİBAR ETME: Ama hesaplarda morluk resimleri varsa inanalım mı.
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İTİBAR: İşine gelince sosyal medyadan uyduruk foto yayınlayan ebenmiydi ??? İşine gelmeyincede itibar etmeyin öylemi !!!
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BURSALI: yalancının mumu yatsıya kadar sıla hanımmmmmm
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BERNA: Daha öncede sıla ahmetden çok dayak yemiş ama hiç şikayetçi olmamış. Çünkü ikisininde aşırı alkol problemi oldugu bilinen bi gerçek.Akabinde terk edilince sıla son bi dayak daha yiyeyim ama bu ahmet e bi ders vermekle sonuçlansın istemiş
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