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Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evlendi. Sıla'nın nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

13.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:53

Bir süredir aşk yaşayan Gençoğlu ve Hazer Amani çifti, bugün dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi.

Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

DAVET VERECEKLER

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak.

BALAYI İÇİN ROMA'YA GİDİYORLAR

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

Hazer Amani, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (11)
ORALİ:adamı tanımam ama yazık olmuş. Bununla evlenilir mi
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KİNYAS VE KAYRA:Sesi güzel,fiziği güzel ama hepsi o.Geri kalan her şeyi iğrenç.
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KS:ya bu sılalanın ruh halinin incelenmesi lazım bence normal değil ha onla evlenenin gene hiç değil.
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ZİLELİ PANCAR:Nikah masasına mı oturmuş?? Neden masaya oturuyor sandalye yok muymuş?
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PAKO:bir sanatçı ancak kendisini bu kadar hızlı değersizleştirir tabi sanatçı demekte biraz abes olur
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AVNİ:yakında ayrılırlar.
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AVNİ:tiplere bak tiplere
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İSİMDİZ:Yarın ayrılır
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SAÇLARIN LÜLE LÜLE KARDEŞ SANA GÜLE GÜLE:ne kadar sürer bu evlilik tahmini olanlar ? 3 ay 6 ay 1 sene 2 sene 5 sene ?
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SOANDIR:Sılayı 5 ayda 5 kilo almış olarak görürüz.
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