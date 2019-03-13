Sıla Gençoğlu, Duruşma Sonrası Sessizliğini Bozdu: Her Şey Yalan Dolan

Sanatçı Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasından sonra basın açıklaması yapmayan Sıla, sessizliğini bozdu.

"BENİ HİÇBİR ŞEY ŞAŞIRTMADI"

Nişantaşı'nda görüntülenen Sıla, mahkemenin sonucunun sorulmasına "Beni hiçbir şey şaşırtmadı, her şey yalan dolan" cevabını verdi.

DURUŞMADA NE OLDU?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma görüldü. Sıla'ya yönelik 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Kural, ilk duruşma için dün adliyeye geldi.

Ünlü oyuncunun ardından Sıla da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giriş yaptı. İkili ayrılık nedenleri ve olay gecesi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İfadelerdeki Okan Can Yantır ve 'kanlı gömlek' detayları dikkat çekti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.