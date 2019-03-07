Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi

Şiddet gerekçesiyle ayrılan ve mahkemelik olan Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural adliyede. Aylardır bir araya gelmeyen Sıla ve Ahmet Kural, mahkeme salonuna girerken göz göze geldi.

AYLAR SONRA GÖZ GÖZE GELDİLER

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamımda bugün hakim karşısına çıktı. İkili hakim karşısına çıkmadan önce aylar sonra ilk kez göz göze geldi.

3 KİŞİ TANIK OLARAK HAZIR BULUNDU

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Davanın müdahili Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Müdahil kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

"AYLIK KAZANCIM 50 BİN TL"

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2.5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.