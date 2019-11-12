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Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, havalimanında öpüşürken görüntülendi

Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki gün gittikleri havalimanında öpüşürken görüntülendi.

12.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:48

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz kış aylarında arabada sarmaş dolaş görüntülendiği şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözler önünde yaşayan çift, Sıla'nın geçtiğimiz gün konserine giderken havalimanında öpüşürken yakalandı.

ETRAFINDAKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Milliyet'te yer alan habere göre: Konser için yavru vatan Kıbrıs'a giden Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu, havalimanında etrafındaki kişilere aldırış etmeden öpüştü. Kıbrıs'ta iki gün tatil yapan ikili, İstanbul'a döndü.

"AŞK GÖRÜNTÜMÜZE YANSIMIŞTIR"

Yeni tarzlarıyla dikkat çeken çiftten Sıla, son konserinde Sisters ve Alexandra Rich imzalı kostümleri için 20 bin TL ödedi. Yeni tarzıyla bambaşka biri olan Hazer Amani, örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani "Stilinize Sıla yön veriyor mu?" sorusunu "Aşk görüntümüze yansımıştır" diye cevapladı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Hazer Amani ile öpüşürken kameralara yakalandıŞarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Hazer Amani ile öpüşürken kameralara yakalandı

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, havalimanında öpüşürken görüntülendi

Hazer Amani, Kıbrıs, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
EYLÜL:örf adet kalmamış. . sadece batıyı taklit ediyorlar. .
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SMZ:EDEP HAYA KALMAMIŞ. . . . . SANATÇILAR GENÇLERE GÜZEL ÖRNEK OLMALI. . . . . BÖYLE YAPARAK DEĞİL. . . . . . . .
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FARUK AK:çok severek dinlediğimiz ve takdir ettiğimiz bir sanatçıydın ama çok midesiz çıktın be
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AŞK ADAMI:AT GİBİ HATUN
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123,:sen kendini kandırırsın ne yaparsan kendine kar bilenlerdensin bizim memleketin adının batırdın sıla
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ZİYAA:Evde ne halt yiyorsanız yiyin. . . Bari dışarıda yapmayın, terbiyesiz, utanmazlar. . .
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CEVO:evde yaparlrsa reyting azalir, gündemde kalmak icin disarda yapmislardir.ikiside 5 kusus etmez
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