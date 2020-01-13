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Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, nikahlarına saatler kalan mekanı ve saati değiştirdi

Bu akşam Nişantaşı'ndaki bir restoranda evlenecek olan Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu, düğün mekanları ifşa olduğu için nikahlarını bugün saat 15.30'da Sıla'nın evinde kıydırmaya karar verdi.

13.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:24

Geçtiğimiz aylarda 1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı alan ünlü şarkıcı Gençoğlu ve şef Hazer Amani çiftinin düğününün detayları belli oldu. Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, nikaha saatler kala ani bir değişiklik yaptı.

MEKAN İFŞA OLUNCA NİKAH SAATİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün 'ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. İkili, bugün 15.30'da Sıla Gençoğlu'nun evinde nikah masasına oturacak.

NİKAH İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

1 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımayı planlayan ünlü çift, Roma'da evlenecek. Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

SILA HAMİLE Mİ?

Tüm bunların yanı sıra ani bir kararla nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin bebek bekledikleri iddia edilmişti. 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla'nın 2 aylık hamile olduğunu bu sebepten de nikahın bu kadar acele olduğunu söylemişti.

"İÇİME BAKIYORUM İYİ, HAMDOLSUN ÇOK İYİ"

Hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcı, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Uzun, bol bir kazak ve etek tercih eden Sıla'nın salıncakta verdiği pozuna "Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur." notunu düşmesi hamilelik iddialarını daha da güçlendirmişti.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, nikahlarına saatler kalan mekanı ve saati değiştirdi

Hazer Amani, Nişantaşı, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
ATİK:Kim bu faydasızlar
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SAKARYALI HATUN:Ahmet Kural,verilmiş sadakan varmış.
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AFERİN SANA,:etrafı iyice sildin mi, ütü yaptın mı, dersini yaptın mı. tamam yoruma devam,
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DJ BORİS BREJCHA:EVLENSE DE KURTULSAK
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EGOO:adam çok çirkin
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PAŞALI:Nikah kıyılır hemen kayılır.
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TÖVBE EST:BİZİ İLGİLENDİREN KISMI NE ?NİKAHA GEÇ KALMAYALIM DİYEMİ HABER YAPTINIZ
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TAPA:Para ile şaha kalkanlar herseyiniz kabir kapısında son bulduğunda ne yapacaksınız
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RAHMİ:Bu ikiiiii
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