Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Yaklaşık 1 senedir ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla, ilk kez sevgilisi ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

YILBAŞI PAYLAŞIMI GELDİ

Ocak ayında evlenecekleri konuşulan Sıla ve Hazer Amani'den yılbaşı karesi geldi. Instagram hesabından ilk kez sevgilisi Hazer Amani ile fotoğrafını paylaşan Sıla, "Mutlu seneler" notunu düştü.

"İLİŞKİMİZ MÜTHİŞ GÜZEL GİDİYOR"

Geçen yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani, gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" cevabını vermişti.

OCAK AYINDA EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 2. Sayfa programında Hazer Amani ile Sıla'nın ocak ayının ikinci haftasında Roma'da nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.