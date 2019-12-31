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Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Ocak ayında evlenecekleri söylenen Sıla ile Hazer Amani'den yeni yıl paylaşımı geldi. İlk kez sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan Sıla, "Mutlu seneler" notunu düştü.

31.12.2019 22:33 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:52

Yaklaşık 1 senedir ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan , ilk kez sevgilisi ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

YILBAŞI PAYLAŞIMI GELDİ

Ocak ayında evlenecekleri konuşulan Sıla ve Hazer Amani'den yılbaşı karesi geldi. Instagram hesabından ilk kez sevgilisi Hazer Amani ile fotoğrafını paylaşan Sıla, "Mutlu seneler" notunu düştü.

"İLİŞKİMİZ MÜTHİŞ GÜZEL GİDİYOR"

Geçen yaz Harbiye'de konser veren Sıla'yı izleyen Hazer Amani, gazetecilerin sorularına "İlişkimiz müthiş güzel gidiyor" cevabını vermişti.

OCAK AYINDA EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 2. Sayfa programında Hazer Amani ile Sıla'nın ocak ayının ikinci haftasında Roma'da nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

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Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Hazer Amani, Sıla, Magazin


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