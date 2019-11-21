Haberler » genel » Sıla için aranan hastane Ankara'da bulundu - Haber

Sıla için aranan hastane Ankara'da bulundu

Sıla için aranan hastane Ankara'da bulunduAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve beyninde kist ve tümör olduğu belirtilen 11 yaşındaki Sıla Toptaş, bugün ambulans helikopter ile Bilkent Şehir Hastanesine gönderildi.

21.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:28
için aranan hastane 'da bulundu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve beyninde kist ve tümör olduğu belirtilen 11 yaşındaki Sıla Toptaş, bugün ambulans helikopter ile Bilkent Şehir Hastanesine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında başlayan hastalığı nedeniyle 11 yıldır tedavi görmek için babasıyla birlikte hastane hastane dolaşan Sıla Toptaş'a yardım eli Afyonkarahisar AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'den uzandı. 18 aydır Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavi gören küçük Toptaş, yarım kalan tedavisini Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürdürecek. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven Sıla'nın babası Mustafa Toptaş ile görüşerek küçük Sıla'nın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçen Milletvekili Yurdunuseven, Ankara'da Çocuk Göğüs Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Bilkent Şehir Hastanesinde küçük Sıla'nın tedavisinin yapılabileceğinin bilgisini aldı. Milletvekili Yurdunuseven müjdeli haberi küçük Sıla'nın babasına ileterek, küçük Toptaş'ın Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderilmesini sağladı.
Baba Mustafa Toptaş, yaptığı açıklamada, kızının beyninde kist ve tümör olduğu yönünde doktorların teşhisleri sonrasında tedavi için farklı doktorlara gittiğini ancak tedavi sürecinden sonuç alamadıklarını ifade ederek;
"18 aydır kızım yoğun bakımlarda sürünüyordu. Yaşadığımız sıkıntılardan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven 'in desteğiyle kızım Ankara'ya sevk edildi. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.
Sıla için aranan hastane Ankara'da bulundu

Ankara, Afyon, Sıla, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
20:01 Önce kazada yaralananlara, sonra da enkazda kalanlara müdahale ettiler
19:42 Taksim Meydanı'nda sevdiği köpek tarafından ısırılan kadın kanlar içerisinde kaldı
19:37 Beşiktaş'ta saldırıya uğrayan başörtülü öğretmenin avukatı açıklamalarda bulundu
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:29 İngiliz turistler denizden geldi
19:16 Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden polis memurunun yargılanmasına devam edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
21.11.2019 20:09:33