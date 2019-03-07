Ahmet Kural, Şiddet Davasında Kendisini Savundu: Sıla'nın İlişkisini Öğrenince 1,5 Ay Evden Çıkamadım

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülüyor

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Kural savunma yapıyor.

"1,5 AY EVDEN ÇIKMADIM"

Kural, savunmasında şunları söyledi: "2017 Mayıs'ında güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1,5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

"EVİ TERK ETMESİNİ İSTEDİM. ARAMIZDA TARTIŞMA OLDU"

6 ay sonra Sıla'nın 'sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını kaydeden Kural, "Daha sonra teyzesini, araya kuzenim ortak arkadaşlarımızı soktu. Bana 'Boş ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli hisarında bulunan evin merdivenin de inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ.

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'yalvarırım git diye bağırdım'. Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK SEVDİĞİN BABAN KOLLARINDA ÖLSÜN"

Duruşmada olay günü Kural'ın ailesiyle beraber güzel vakit geçirdiklerini belirten Sıla Gençoğlu, "Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığım soru geldi. Okan Can Yantır'a dair soru. Alkolün etkisiyle olmalı. Sonra bana 'git evden defol' vs. dedi. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Kötü bir kabus gibiydi. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. 'O… sen' dedi. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA