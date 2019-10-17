Şila ile aramada otomobilde 40 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 2 çuval içerisinde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Tuşba ilçesi Van-Erciş karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Şila' ile detaylı arama yapıldı. Aracın bagajında 2 çuval içerisinde 80 paket halinde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki B.A. ve A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.