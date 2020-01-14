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Sıla ile Hazer Amani'nin evlendiği saatlerde eski sevgili Ahmet Kural Twitter'da trend oldu

Ahmet Kural ile mahkemelik olarak ilişkisini sonlandıran Sıla Gençoğlu, dün bir süredir birlikte olduğu Hazer Amani ile evlendi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Bu gece de senin için uyumuyoruz" diyerek Kural'ı Twitter'da trend yaptı.

14.01.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:35

Oyuncu Ahmet Kural ile olan ilişkisini şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemelik olarak sonlandıran şarkıcı Gençoğlu, dün akşam bir süredir birlikte olduğu Hazer Amani ile aile arasında düzenlenen törenle evlendi. Ahmet Kural ise Sıla'nın evlendiği saatlerde sosyal medyada trend oldu.

NİKAH ŞAHİTLERİ BEYAZIT ÖZTÜRK OLDU

Bir yıllık beraberliğin ardından Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu. Nikah, Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Sıla'nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ve Burak Erkul'du. Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk oldu.

SILA EVLENDİ, HERKES AHMET KURAL'I KONUŞTU

Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcıya olan aşk dolu bakışlarıyla günlerce konuşulan Ahmet Kural ise sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Kural'ın Sıla'ya olan bakışlarının fotoğrafını paylaşan binlerce kullanıcı, Sıla'nın evlenerek Kural'a nispet yaptığını söyledi.

"BU GECE DE SENİN İÇİN UYUMAYACAĞIZ"

Onlarca sosyal medya kullanıcısı Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "Üzülme üstad bu gece de senin için uyumayacağız" dedi. Şimdilerde Avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşayan Kural ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte Sıla'nın evlendiği dakikalarda Ahmet Kural için atılan bazı tweetler:

SILA VE AHMET KURAL ARASINDA NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

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Sıla ile Hazer Amani'nin evlendiği saatlerde eski sevgili Ahmet Kural Twitter'da trend oldu

Hazer Amani, Ahmet Kural, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
C:adam oyuncu istgediği bakışı atar çokta gerçekmiş gibi düşünmeyelim. sıla gibi bir kadından kurtulduğuna şükretmeli
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HURİ:ahmet kural uyumuştur emin olun
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BJK:AHMET KURAL KURTULDU
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EMOXXX:ahmetciğim verilmiş sadakan varmış aslan parçası
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ZOR BE:psikopatla mı evlenseydi
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