Sıla, konserinde bir hayranı "Ahey ahey" diye bağırınca şarkısını yarıda keserek kahkaha attı

Bu sezon 7 gece Harbiye'de konser verecek olan Sıla, önceki akşam sahneye çıktı. Hayranlarının karşısında gösterdiği yetenekleri ve enerjisiyle dikkat çeken Sıla, şarkı söylerken bir hayranının "Ahey ahey" diye bağırmasına tepkisiz kalamadı.

AHEY AHEY DİYE BAĞIRDI

Şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar giydiği elbiselerle sahnede göz dolduran Sıla, Harbiye konserinde hayranlarıyla buluştu. Konseri ön sıralardan izleyen bir adam, Sıla Sezen Aksu'nun Belalım şarkısını okumaya başladığı esnada "Ahey ahey" diye bağırdı.

ŞARKIYI YARIDA KESİP KAHKAHA ATTI

Seyirciden gelen sese aldırış etmeden şarkısını okumaya devam eden Sıla, dayanamayınca şarkısını yarıda keserek kahkaha atmaya başladı. Eğlenceli anlarıyla dikkat çeken Sıla, "O ne demek ya. Düşünme, düşünme, düşünme" diyerek kahkaha attı.