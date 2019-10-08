Haberler » Magazin » Sıla, konserinde bir hayranı 'Ahey ahey' diye bağırınca şarkısını yarıda keserek kahkaha attı

Sıla, konserinde bir hayranı "Ahey ahey" diye bağırınca şarkısını yarıda keserek kahkaha attı

Harbiye'de sahneye çıkan Sıla, Belalım şarkısını okumaya başladığı esnada ön sıralarda oturan bir hayranı "Ahey ahey" diye bağırmaya başladı. Şarkısına bir süre daha devam eden Sıla, daha fazla dayanamayınca şarkıyı yarıda keserek kahkaha attı.

08.10.2019 09:53

Bu sezon 7 gece Harbiye'de konser verecek olan Sıla, önceki akşam sahneye çıktı. Hayranlarının karşısında gösterdiği yetenekleri ve enerjisiyle dikkat çeken Sıla, şarkı söylerken bir hayranının "Ahey ahey" diye bağırmasına tepkisiz kalamadı.

AHEY AHEY DİYE BAĞIRDI

Şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar giydiği elbiselerle sahnede göz dolduran Sıla, Harbiye konserinde hayranlarıyla buluştu. Konseri ön sıralardan izleyen bir adam, Sıla Sezen Aksu'nun Belalım şarkısını okumaya başladığı esnada "Ahey ahey" diye bağırdı.

ŞARKIYI YARIDA KESİP KAHKAHA ATTI

Seyirciden gelen sese aldırış etmeden şarkısını okumaya devam eden Sıla, dayanamayınca şarkısını yarıda keserek kahkaha atmaya başladı. Eğlenceli anlarıyla dikkat çeken Sıla, "O ne demek ya. Düşünme, düşünme, düşünme" diyerek kahkaha attı.

Sıla, konserinde bir hayranı

Harbiye, Sıla, Magazin

YORUMLAR(29)
ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN 1948:saçma bir kadın türü en iyisi erkekler
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUHAMMET:Abi Çok şirin kadın yaaa
Yayından Kaldır
0 8
Cevap yaz
ABECE:bu ülkede vatan haini çok. laf olsun diye dedim üzerine alınan alınsın. . .
Yayından Kaldır
11 4
Cevap yaz
HEY ŞEH:bu kadının sesini tek sevmeyen benim herhalde
Yayından Kaldır
21 4
Cevap yaz
ABUZİTTİN NEREGİTTİN:ne sesi ne görüntüsü hiç sevimli değil
Yayından Kaldır
13 1
ACUNBABADEULAN:nefret ediyorum bu vatan haininden
Yayından Kaldır
34 28
Cevap yaz
ROYAL:bende sevmiyorum bu kadını ne sesi ne şarkıları, ayrı bir hadi git havası var kadında. o kadar bir değerlendiremediler
Yayından Kaldır
0 1
AHMET KURAL:NOLDU ZORUNA MI GİTTİ
Yayından Kaldır
2 7
SILA:sensin vatan haini. .
Yayından Kaldır
20 27
SORGULAYAN:bu haber mi şimdi
Yayından Kaldır
38 1
Cevap yaz
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
16:39 Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin
16:21 Gülper Özdemir: Dünya vatandaşıyım
16:21 Pekinel kardeşlerin hedefi 500 bin çocuğu müzikle buluşturmak
15:51 "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin"
14:21 Kıraç'tan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım
13:11 Arda Ayten: Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış!
12:56 Cemre ve Cenk evlendi!