Haberler » Güncel » 'Şila'lı aramada stepneden uyuşturucu çıktı - Haber

'Şila'lı aramada stepneden uyuşturucu çıktı

VAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından araçta yaptığı aramada, stepnede gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.

14.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:33'Şila'lı aramada stepneden uyuşturucu çıktı

VAN'da, polisin şüpheli bulduğu otomobil sürücüsünü durdurmasının ardından araçta yaptığı aramada, stepnede gizlenmiş, 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, dün Van-Bitlis Karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir sürücünün aracında narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada  stepneye gizlenmiş 12 paket halinde 7 kilo 60  gram metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü K.S.A. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14 HDP önündeki oturma eyleminde 103'üncü gün - Haber
12:14 Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri - Haber
12:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 19. Doha Forumu'nda temaslarda bulundu Açıklaması - Haber
12:10 Aile Hekimleri Derneğinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haber
12:09 Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:16:45