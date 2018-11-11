Sıla'nın Ahmet Kural'la Barışmak İçin Yaptığı Şarkı Ortaya Çıktı

Ahmet Kural ve Sıla'yı birkaç hafta önce tekrar barıştıran ve dava dosyasına giren "Romantik şarkı"nın "Boş ev" olduğu ortaya çıktı.
TELEFONUMA YAPTIĞI ŞARKIYI GÖNDERDİ
Sıla'nın kendisine şideet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade vermişti. Kural ifadesinde, "Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm" demişti.
HÜZÜNLÜ SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Sıla'nın Ahmet Kural için yazdığı duygusal şarkının "Boş ev" olduğu ortaya çıktı.Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait "Boş Ev" hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.
İşte o şarkının sözleri;
Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli
Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün
Ahmet Kural,Sıla
11 Kasım 2018 Pazar 08:50