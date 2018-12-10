Sıla'nın Avukatından Çok Konuşulacak İddia: Kural'ın Adli Tıp İncelemesi Parayla Yazdırıldı

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'nın avukatı, aldıkları darp raporuyla ters düşen Adli Tıp incelemesinin parayla yazdırıldığını iddia etti.

"TIBBEN KABUL EDİLEMEZ"

Sıla, eski sevgilisi Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla'nın şikayetlerini kabul etmemişti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Sıla'nın, Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunun şarkıcının vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmediği belirterek, eksik ve yetersiz raporun tıbben kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştü.

"AMAÇ MANİPÜLE ETMEK"

Avukat Rezan Epözdemir, amacın soruşturmayı manipüle etmek olduğunu kaydederek, "Ahmet Kural vekili tarafından parası ödenmek suretiyle alınan bir bilimsel mütalaa sanki dosya girmiş resmi bir bilirkişi raporuymuş gibi haberleştiriliyor" dedi. Epözdemir, bilimsel mütalaanın savcılık dosyasıyla örtüşmediğini söyledi.