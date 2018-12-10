10 Aralık 2018, 18:27
»»

Sıla'nın Avukatından Çok Konuşulacak İddia: Kural'ın Adli Tıp İncelemesi Parayla Yazdırıldı

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'nın avukatı, aldıkları darp raporuyla ters düşen Adli Tıp incelemesinin parayla yazdırıldığını iddia etti.

Oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla'nın avukatı, aldıkları darp raporuyla ters düşen Adli Tıp incelemesinin parayla yazdırıldığını iddia etti.

"TIBBEN KABUL EDİLEMEZ"

Sıla, eski sevgilisi Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla'nın şikayetlerini kabul etmemişti. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları, Sıla'nın, Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla özel bir hastaneden aldığı darp raporunun şarkıcının vücudundaki yaralanmaların oluş şeklini net bir şekilde tarif etmediği belirterek, eksik ve yetersiz raporun tıbben kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştü.

"AMAÇ MANİPÜLE ETMEK"

Avukat Rezan Epözdemir, amacın soruşturmayı manipüle etmek olduğunu kaydederek, "Ahmet Kural vekili tarafından parası ödenmek suretiyle alınan bir bilimsel mütalaa sanki dosya girmiş resmi bir bilirkişi raporuymuş gibi haberleştiriliyor" dedi. Epözdemir, bilimsel mütalaanın savcılık dosyasıyla örtüşmediğini söyledi.

Sevilen Karakter, Diriliş ErtuğrulSevilen Karakter, Diriliş Ertuğrul'a Geri Dönüyor!

Dilan Çiçek Deniz ve Aslı BekiroğluDilan Çiçek Deniz ve Aslı Bekiroğlu'nun Dans Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Acun Ilıcalı, Ünlü Oyuncu Serenay SarıkayaAcun Ilıcalı, Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Gözlerini Alamadı!

Ahmet Kural,Adli Tıp,Sıla
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:27



YORUMLAR (12)
GUL: en sonunda adli tipa yaptigi iftiradan biride siladan sikayetci olsunda estigi kuyuya kendi dussun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURAT: sila simdide kime iftira atiyor silati iftiradan sikatet etmek lazim degistirilmedi gercegi gercegi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: üff biktim artik bunlarin haberinden
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ACUNCU: Sıla artık out Ahmet Kural in. . Sıla yaşının da getirdiği yıpranma ile dilediği servete kavuşamayacak. Acun dikkat etsin kendine.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın