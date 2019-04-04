04 Nisan 2019, 07:48
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Sıla'nın "Sevgiliyiz" Dediği Okan Can Yantır'dan Şaşırtan Açıklama: Öyle Bir Şey Yok

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olarak hakim karşısına çıkan Sıla Gençoğlu, mahkemede Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu itiraf etmişti. Ancak önceki akşam görüntülenen Yantır, Sıla'yla birlikte olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mart ayında hakim karşısına çıkan Sıla, ifadesinde iş adamı Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu söyledi.

Ancak önceki gün görüntülenen Okan Can Yantır, Sıla ile birlikte olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Okan Can Yantır, muhabirin Sıla ile ilişkilerini sorması üzerine şaşırtan bir açıklama yaptı. Yantır, "Öyle bir şey yok" dedi. Muhabirin ısrarlı soruları üzerine ise "Abi benlik böyle bir şey" diyerek konuyu kapattı.

OKAN'LA SEVGİLİ OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Mart ayında hakim karşısında ifade veren Ahmet Kural, kavganın yaşandığı akşam Sıla'nın Okan Can Yantır ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylemişti. Sıla ise verdiği ifadede Yantır ile birlikte olduklarını kabul etmişti.

Sıla ve Okan Can Yantır

İfade Veren Sıla Gençoğlu, Okan Can Yantırla Birlikte Olduğunu Söyledi

Ahmet Kural Davasında Sılanın İtiraf Ettiği Sevgilisi Okan Can Yantır Kimdir?

Ahmet Kural, Okan Can Yantır, Sıla, Magazin



YORUMLAR (14)
ALİ VELİ: adamın boyu posu yerinde ama yeminle korkutucu bir tip var adamda. heran yatırıp kesecek gibi. valla ben bile korktum.
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FATMA KALENDER: Domates 10 lira soğan patates 5 lira. Bize ne Sıla nın aşkından
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RECEP PAŞA: Tiz deyiver cinali, bu ne iştür sana güç verdik devleti hümayunu emrine kul eyledük sen gittün hezimete uğradun istanbulu alamadın üstüne beni kullaruma rezil rüsva eyledun götürün tiz vurun kellesini gözüm görmesin
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  • CİNALİ : millet cevabu sandıkta verdü paşam ben napiyim halk uyanmış direnür bize, kesecesen kes
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DUDULLULU DUL DUDU: Demek ki birbirlerine farklı gözle bakmışlar
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