Sıla'nın "Sevgiliyiz" Dediği Okan Can Yantır'dan Şaşırtan Açıklama: Öyle Bir Şey Yok

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz yıl oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mart ayında hakim karşısına çıkan Sıla, ifadesinde iş adamı Okan Can Yantır'la birlikte olduğunu söyledi.

Ancak önceki gün görüntülenen Okan Can Yantır, Sıla ile birlikte olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Okan Can Yantır, muhabirin Sıla ile ilişkilerini sorması üzerine şaşırtan bir açıklama yaptı. Yantır, "Öyle bir şey yok" dedi. Muhabirin ısrarlı soruları üzerine ise "Abi benlik böyle bir şey" diyerek konuyu kapattı.

OKAN'LA SEVGİLİ OLDUKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Mart ayında hakim karşısında ifade veren Ahmet Kural, kavganın yaşandığı akşam Sıla'nın Okan Can Yantır ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylemişti. Sıla ise verdiği ifadede Yantır ile birlikte olduklarını kabul etmişti.