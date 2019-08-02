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Sıla'nın komşuları, yüksek sesli müzik açan şarkıcıdan şikayetçi oldu

Bodrum'daki evinde sevgilisi Hazer Amani ile yakın dostlarına parti veren şarkıcı Sıla Gençoğlu, yüksek sesten dolayı komşularını rahatsız edince gece yarısı villasına jandarma geldi.

02.08.2019 10:27
Sıla'nın komşuları, yüksek sesli müzik açan şarkıcıdan şikayetçi oldu

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığı kabul eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum Bitez'de orman içinde bir ev kiralayan Sıla, dostları için parti düzenledi. Ancak şarkıcı eğlencenin dozunu kaçırınca gece yarısı evine jandarma geldi.

KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Sevgilisi Sıla'nın yanına giden Hazer Amani, basın mensuplarını görünce panik oldu ve çifti gün boyu evden dışarı çıkmadı. İkili akşam saatlerinden itibaren ise yakın dostlarını çağırarak parti verdi. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşularını rahatsız etti. Komşuların rahatsız olmasına aldırış etmeyen şarkıcı, partisine devam etti.

İFADELERİ ALINDI

Ancak komşuların şikayeti üzerine lüks villaya gece yarısı jandarma ekipleri geldi. Ekip, ünlü popçu ve arkadaşlarını ifadelerini aldı.

Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu

Hazer Amani, Bodrum, Sıla, Magazin

Kaynak: Diğer

YORUMLAR (18)
ZİYAA: Bu kadını ve şarkılarını önce severdim. Fakat şimdi iğreniyorum.
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NÖBETÇİ YORUMCU: Atma Ziya
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EMRE: Bu gidiş iyi değil. Yakında içki türü şeylere başlarsa şaşırmam.
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KÜF MANTARI: bu milletin paralarından kendilerine 2şer 3er maaş bağlayan akpcilere zehir zıkkım olsun aldıkları paralar
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AHMET: KOMŞU HAKKI KUL HAKKI ??? ACEP ZERRESİNDEN HABERİ VARMI BUNLARIN?
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3 0
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RUMUZ 19: AHMET KURAL VERİLMİŞ SADAKAN VARMIŞ ASLANIM :)
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55 6
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SARI NURİ: bu kadın akıllanmaz. şöhretin verdiği şımarıklık
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BABOLİ: AHMET KURAL SONUNA KADAR HAKLIDIR. BUNUN YAPTIĞI ŞIMARIKLIKLARDAN ANLAŞILIYOR, BAK AHMET KURALIN 1 TANE KÖTÜ HABERİ VARMI ?
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YALCIN: Bunu Kadın diye Herkes davasında savunmuştu sahip çıkmıştı. Kadın şizofrenik hasta. 3 gün sonra bununlada kavga yapar. Çünkü tek eşlilik buna göre değil. Kullanıp atacak.
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ZİYAA: Aynen öyle Yalçın bey
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