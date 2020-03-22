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Sıla, Oppo Türkiye Instagram Hesabından Konser Verecek!

Ünlü şarkıcı Sıla koronavirüs nedeniyle evde kalanlara özel online konser verecek.

Oppo Türkiye Instagram Hesabında Sıla Konseri Yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı.

22.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:34
Sıla, Oppo Türkiye Instagram Hesabından Konser Verecek!
Ünlü şarkıcı Sıla koronavirüs nedeniyle evde kalanlara özel online konser verecek.

Oppo Türkiye Instagram Hesabında Sıla Konseri Yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı. Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı.

Sıla, Oppo Türkiye'nin resmi Instagram hesabından 22 Mart Pazar günü saat 20: 30'da online konser verecek. Online konser ile seyirciler evden çıkmadan Sıla'nın şarkılarını canlı olarak dinleyebilecek. Markanın yüzü olan Sıla sevilen şarkılarını seslendirecek. Canlı yayın sırasında Sıla seyircilerden istek şarkı da alacak.

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Herkese iyi pazarlar!???? Ben akşam size oturmaya geleceğim. Çünkü hepimiz evdeyiz, değil mi canlar? Şimdiden yorumlara sorularınızı bırakırsanız not alır elimden geldiğince cevaplarım. E hazır gelmişken iki üç şarkı da söylerim canım, aaa herhalde ?? Sekiz mucukta görüşürüz öyleyse. Dileyen @oppomobiletr 'dan da yayını takip edebilir. Nasıl kolayınıza gelirse... Çok sevgiler ????

Sıla (@silagencoglu)'in paylaştığı bir gönderi (22 Mar, 2020, 5: 19öö PDT)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Instagram, Türkiye, Sıla, Teknoloji

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