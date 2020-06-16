Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor

Ailesiyle birlikte Ardahan- Oltu yolunda piknik yapan ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu, gezintiye çıktığı sırada bulduğu taşa gözü gibi bakıyor. Bulduğu taşın gök taşı olduğunu öne süren Karakellioğlu, taştan elde edeceği olası geliri eğitimi için harcayacak.

16.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:43

Artvin'in Şavşat ilçesinde, ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu (15), ailesiyle piknik yaptığı sırada bir taş buldu. Taşın, meteor (gök taşı) olduğunu iddia eden Karakellioğlu, incelenmesini isteyip gözü gibi bakıyor.

Ailesiyle birlikte Ardahan- Oltu yolunda piknik yapan ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu, çevrede gezintiye çıktı. Karakellioğlu, piknik alanında dolaşırken, yerde diğerlerinden farklı siyah taş olduğunu fark etti. Karakellioğlu, taşın boyutuna göre ağır olduğu ve daha önce buna benzer taş görmediği için 'gök taşı' olduğunu düşündü. 10 santimetre çapında ve 3 kilo 776 gram ağırlığındaki taşın incelenmesini isteyen Karakellioğlu, evinde özel olarak saklayıp koruduğu taştan elde edeceği olası geliri ise ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedefliyor.

Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor

EĞİTİMİ İÇİN HARCAYACAK

Türkiye'ye geçen ay, gök taşı düştüğü yönündeki haberlerin ardından her yerde taş aradığını anlatan Sıla Karakellioğlu, "Ailemle piknik yaptığımız sırada ben kırsal alanda gezmek istedim. Bir anda yerde bu taşı buldum ve çok heyecanlandım. Diğer taşlardan çok farklıydı, siyah ve ağırdı. Taşı alıp hemen babama gösterdim, babam da bunun gök taşı olabileceğini ifade etti. Şimdi bu taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum. Bu taş o bölgede tekti. Etrafa baktım ve başka bir taş bulamadım. Bu göktaşını satabilirsem ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğim, eğitim için harcayacağım. Diğer kardeşlerimin de okumasına yardımcı olacağım. Taşı evde bile gözümden hiç ayırmıyorum, uyurken de yatağın yanında bulunan sehpaya koyuyorum" dedi.

Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor

BÜYÜK HEYECANA NEDEN OLMUŞTU

Türkiye'de 27 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecana yol açmıştı. Bölgede çok sayıda kişi, meteor parçası düşme ihtimali üzerine taş aramıştı.

Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Artvin, Sıla, Yaşam, Güncel, Haber

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