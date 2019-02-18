Sıla Sorusu, Ünlü Şefi Çılgına Döndürdü!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile arabada çekilmiş sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan MasterChef jüri üyesi Hazer Amani, muhabirlerin 'Sıla' sorusunu duyunca gerildi.

ARACININ KAPISINI HIZLA ÇARPTI

Sıla ile Hazer Amani'nin bir aracın eski arka koltuğunda çekilmiş görüntüleri olay olmuş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hazer Amani önceki akşam Karaköy'deydi. Mekan çıkışı muhabirler kendisine "Sıla ile ilişkiniz nasıl gidiyor?" diye sordu. Bu soru karşısında ünlü şefin yüz şekli bir anda değişti. Öyle sinirlendi ki aracının kapısını hızla çarptı. Bu sırada Sıla memleketi İzmir'de sahneye çıktı. Özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermedi.