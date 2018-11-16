16 Kasım 2018, 08:53
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Sıla Tarafından Darp Edildiği Söylenen Ziynet Sali Sessizliğini Bozdu: Haksızlıklardan İnsanın Sabrı Taşıyor

Sıla Gençoğlu tarafından darp edildiği iddia edilen Ziynet Sali, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Sali, "Kimseyle derdim yok, haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor." dedi.

Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu'nun kendisini darp ettiği söylentilerine açıklık getirdi. Sabrının taştığını ifade eden şarkıcı, "Kimseyle derdim yok. Zaten ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor" dedi.

"HAKSIZLIKLARDAN İNSANIN SABRI TAŞIYOR"

Önceki gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülenen Sali, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor."

"ÇİRKİNLEŞMENİN ALEMİ YOK"

"Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor."

"SILA'YA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "Sıla hanımla görüşüyor musunuz" sorusuna ise "Tabii ki görüşüyorum. Hatta olaylardan sonra aradım, 'geçmiş olsun' dedim. Her zaman arkadaşız biz. Aynı sektördeyiz, meslektaşız" yanıtını verdi.

"SILA, ZİYNET SALİ'NİN KOLUNU KIRDI"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Sıla Gençoğlu'nun, şarkıcı Ziynet Sali'yi darp ettiği iddia edildi. Programın Whatsapp ihbar hattına gelen iddiaya göre Gençoğlu, Nişantaşı'nda bir otelde Ziynet Sali'nin kolunu kırdı. Sali'nin kırık koluyla golf oynadığı bir görüntüsünün yayınlanması da bu iddiayı desteklemişti. Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali, "Saçmalamayın" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

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Ziynet Sali,Sıla
16 Kasım 2018 Cuma 08:53



YORUMLAR (12)
...: arkadaslar çok üzgünüm bu habere yorum yapamıycam diğerlerine devam ama
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ANDSMERO: gece 40 ar dakıkadan 3 posta attım sabah 3 posta daha atabılırım
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KAHRAMANMARASLİABDURRAHMANİNOGLUÖKKEŞ: Magazinde siddet haberlerde siddet sokakta siddet kadina siddet hayvanlara siddet.millet olarak siddetli gecimsizlik var bizde hakim bey.
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FİLOZOF: Aynı sektörde meslektaşız dedi dimi pardon sizin mesleğiniz nedir ne üretiyorsunuz ve insnalara olan faydanız nedir ?
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ALMAYADAN SİBEL: Yok öyle bisey diyo ,bu ne israr
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