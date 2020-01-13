Sıla ve Hazer Amani çiftinin nikahta "Evet" dediği görüntüler paylaşıldı

1 yıllık beraberliğin ardından Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu. Nikah, Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Sıla'nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ve Burak Erkul'du. Hazer Amani'nin nikah şahidi Beyazıt Öztürk oldu.

NİKAHTA "EVET" DEDİKLERİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahta "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İLK KARELER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Öte yandan, Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninden ilk kareler de sosyal medyaya düştü. Sıla, nikah töreninde Özlem Süer imzalı bir gelinlik giydi.