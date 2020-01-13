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Sıla ve Hazer Amani çiftinin nikahta "Evet" dediği görüntüler paylaşıldı

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti bugün aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olan çiftin nikahta "evet" dediği görüntüler paylaşıldı.

13.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:08

1 yıllık beraberliğin ardından ve Hazer Amani nikah masasına oturdu. Nikah, Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Sıla'nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ve Burak Erkul'du. Hazer Amani'nin nikah şahidi Beyazıt Öztürk oldu.

NİKAHTA "EVET" DEDİKLERİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahta "Evet" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İLK KARELER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Öte yandan, Sıla ve Hazer Amani'nin nikah töreninden ilk kareler de sosyal medyaya düştü. Sıla, nikah töreninde Özlem Süer imzalı bir gelinlik giydi.

Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu! İlk kareler sosyal medyaya düştüSıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu! İlk kareler sosyal medyaya düştü

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendiSıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

Sıla ve Hazer Amani çiftinin nikahta

Hazer Amani, Sıla, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
H.E:Ilk karısını boşayan seni de boşar merak etme silacim
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BULURSUN BELKİ ARADIĞINI:tez zamanda ayrılırsın umarım .
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FRONTİER:Sılayı rehin almışlar zorla gülümsetiyorlar.
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B.S..::D ONU ALAN ALDI ZAMANINDA AMA YAPTI YAPACAĞINI O GÜZEL İNSANA
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AVNİ:Şehitlerimize ALLAHÜ TEALADAN RAHMET Yakınlarının ve TÜRK Milletinin başı sağolsun.Vatan size minnettardır.
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KSK Lİ MESUT:zorla gülmüş çok belli
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