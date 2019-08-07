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Sıla ve Hazer Amani'den birlikte ilk poz

Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve ünlü şef Hazer Amani'den birlikte ilk kare geldi.

07.08.2019 16:44
Sıla ve Hazer Amani'den birlikte ilk poz

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir biçimde biten şarkıcı Sıla'nın, 7 aydır aşk yaşadığı Hazer Amani ile aşkı belgelendi.

AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ

Sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda, Amani ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulamış, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti.

BİRLİKTE İLK FOTOĞRAF

Birlikte aynı eve taşındıkları hatta evlenecekleri söylenen çiftin aşkını ispatlar nitelikteki fotoğraf, magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte gizli saklı aşk yaşayan Hazer Amani ve Sıla'nın birlikte çekildiği o fotoğraf:


Ahmet Kural, Hazer Amani, Sıla, Magazin

YORUMLAR (11)
TEPESİNE BİNMİŞ: İşi sıkı tutuyor
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EYLÜL: ne zaman aşık oluyorlar ne zaman eski hayat arkadaşlarını unutuyorlar. . . anlamıyorum. . . . . . . . . . . .
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ADIM ADIM: NEREYE KUSACAĞIMI ŞAŞIRDIM ÖOUUUĞĞĞĞ
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BOŞ: NE TUHAF BİRLİKTELİKLER
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SEVILAY01: dedem yasinda Adam a yakisirdi zaten
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.........: ahmet kurala kurban olsunlar
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HERCAİİ: Bir zamanlar ne kadar kaliteli bir hanımefendi diyordum. Maalesef yanılmışım. .
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YAZIK YAZIK YAZIK: AHMEDİMM NE İŞİN VARDI BUNLA YAN YANA GELMEN BİLE HATAYDI. . . . . .
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VATANDAŞ: Ula hani millet aç idi? Demek bu millet tok olsa neler yapacak. Allah muhafaza.
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